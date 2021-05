Llach, a Aragonès: «M'escandalitza que es pensi que el volem tutelar»

Lluís Llach, membre de la direcció del Consell per la República, s'ha referit aquest dilluns a la crítica que ha fet Pere Aragonès a Junts perquè interpreta que els de Carles Puigdemont esperen "tutelar-lo" a través de l'organisme amb seu a Bèlgica . "M'escandalitza que es pensi que el volem tutelar", ha apuntat Llach en roda de premsa. L'exdiputat de Junts pel Sí, que ha abordat aquests dies la reformulació del Consell amb els partits independentistes, ha negat que l'organisme estigui "identificat" amb Junts, i ha remarcat que el full de ruta de confrontació no ha format part de cap de les converses que han mantingut amb aquestes formacions. Sobre les noves eleccions, el cantautor ha apuntat que serien un "desastre nacional". Tot i això, si no ha entesa, ha apuntat que la tasca de la institució instal·lada a Bèlgica seria encara més rellevant."La funció del Consell per la República no és, ni pot pretendre ser, tutelar la presidència ni els governs autonòmics. El Consell va néixer com a institució republicana per tal que partits i entitats independentistes debatin i elaborin de manera conjunta l'estratègia unitària i la confrontació a què ens aboca l'estat espanyol". Aquesta és una part del quart punt del comunicat que ha fet públic l'organisme presidit per Puigdemont i que s'ha convertit -segons Llach de manera no buscada- en un dels protagonistes de la investidura d'Aragonès. Un dels motius que ha esgrimit per trencar les negociacions amb Junts i provar de governar en solitari és que els de Puigdemont, diu, aspiren a "tutelar-lo" a través del Consell, circumstància que no accepta per ser investit.L'entitat, però, assegura que aquest no és el seu propòsit, i que així s'ha traslladat en les reunions amb tots els actors, inclosa una trobada conjunta celebrada el 4 de maig. "Atesos els moments greus que viu el país, volem reiterar que el Consell per la República no és ni serà mai l'enemic de cap actor independentista, ni s'erigirà en escull per evitar cap pacte de govern i sempre ha pretès formar part de la solució que resolgui l'evident manca d'estratègia unitària que, considerem, dificulta fer front a la repressió i a la veritable tutela sobre les institucions autonòmiques, que exerceix l'Estat", assenyala el comunicat, que també fa envia un missatge directe als líders dels partits."Apel·lem a la responsabilitat de tots els lideratges per tal d'estar a l'altura dels temps que vivim, evitar divisions i guerres internes del tot improductives, i que dirigeixin les energies de manera constructiva a combatre la repressió de l'Estat orientada sistemàticament a aniquilar el moviment independentista", destaca el Consell. En les negociacions, l'organisme ha estat representat per Toni Comín, vicepresident, i també per Lluís Llach, que aquests dies s'ha mostrat crític amb l'actitud d'ERC a les xarxes.El Consell s'ha obert a reformular-se per acollir la nova direcció col·legiada de l'independentisme, però de moment no ha aconseguit aplanar els desacords existents entre els actuals. "Restarem oberts a la inclusió de tots els actors que comparteixin aquests valors, i al debat rigorós de totes les estratègies amb la finalitat d'assolir consensos significatius. En canvi, no donarem mai suport a cap acció o proposta que signifiqui o pretengui aprofundir en la divisió interna del moviment independentista, que violenta els desitjos de la majoria de ciutadans i ciutadanes que han reiterat a les urnes el seu desig de llibertat i independència de Catalunya", tanca el comunicat."No es pot tutelar el Govern en l'assumpte més important de l'última dècada", ha ressaltat Aragonès en una entrevista aquest matí a TV3 . Segons ell, la intenció de Junts era que qualsevol negociació amb l'Estat havia de passar pel Consell, i que qualsevol votació rellevant al Parlament o al Congrés dels Diputats hauria de passar primer per l'estructura liderada per Puigdemont. "Si sóc president, respondré davant del Parlament, i només acceptaré la seva tutela", ha indicat el dirigent d'ERC.El Consell, ha dit, ja té una "estratègia aprovada" -basada en la confrontació-, i ha apuntat que les decisions s'han de prendre "entre tots". "Jo no puc esperar a veure què em diguin per afrontar les votacions més importants", ha ressaltat. Junts, ha apuntat, defensa que per arrencar un Govern de coalició és indispensable definir el rol de l'organisme liderat per Puigdemont. Aragonès ha contraposat l'actitud dels actuals socis amb la CUP, que va ser capaç, ha dit, de deixar de banda les divergències per signar un acord de "mínims" per enfocar la investidura i la legislatura.

