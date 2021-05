Els quatre trucs perquè ningú sàpiga quines pàgines d'internet visites

Compartir ordinador amb altres persones o navegar per internet a través de connexions que són poc segures són riscos que poden suposar la invasió de la privacitat dels usuaris i propiciar que algú pugui revisar tot l'historial d'internet d'una persona.Per evitar aquesta situació que pot comportar des del robatori de les dades bancàries fins a un espionatge i seguiment del nostre estil de consum, es recomana dur a terme un seguit de simples pautes que evitaran deixar rastre a internet.Pot semblar una evidència però milions d'usuaris d'internet no esborren mai el seu historial, que s'arriba a acumular per mesos al seu navegador. Els principals serveis del mercat -Chrome, Firefox, Safari o Explorer- deixen rastre de totes les pàgines que una persona visita. Per això mateix, els experts recomanen que encara que sembli simple, no deixar evidències com aquesta impedeix que estafes com les del pishing no ho tinguin tan fàcil a l'hora de robar dades. La facilitat de fer servir navegadors predeterminats i molt coneguts pot suposar un risc molt elevat en la pèrdua d'intimitat a internet. El principal escull és la publicitat de Google que, a través de Chrome i d'altres aplicacions o webs, rastreja el consum o el tipus de pàgines que l'usuari visita. Ni denegant les cookies es podrà "escapar" de les seves eines de seguiment. És per això que altres navegadors són útils per a evitar això. DuckDuckGo o Tor Browser no deixen cap mena d'historial.És un dels elements més fàcils d'utilitzar dels que disposen els principals navegadors. Des de Chrome a Mozilla, la gran majoria tenen disponible l'opció del navegador d'incògnit que, automàticament, no deixa rastre ni historial de cap pàgina web que visiti l'usuari. Això també suposa no emmagatzemar ni les contrasenyes ni poder fer servir l'opció de guardar les cookies de totes les pàgines. Encara que l'incògnit sigui molt conegut per visitar pàgines pornogràfiques, els experts el recomanen a l'hora de fer servir serveis bancaris o de compres, per no estar guardant permanentment les nostres dades i que quedin, fins que no s'esborren, a l'historial. Caminar a la recerca de Wi-Fi o demanar-lo a qualsevol restaurant és una situació que moltíssimes persones viuen cada dia. Això significa compartir connexió amb molta gent desconeguda i convertint-se així en una via d'entrada als dispositius i, per tant, a les dades dels usuaris. No és només una situació que es pot viure en espais públics o a restaurants, sinó que també pot suposar una connexió insegura la que s'instal·la a casa. Contactar amb empreses de ciberseguretat i demanar programes de protecció és una obligació per a moltíssimes persones que utilitzen internet cada dia.

