ERC només pactarà la investidura: «No descartem un govern de coalició, però sí que el descartem ara»

ERC va dir prou dissabte i el moviment dels republicans, emancipats de Junts i a la recerca de suports parlamentaris per governar en solitari , ha sacsejat el tauler polític català. Pere Aragonès està disposat a pilotar un executiu monocolor després d'esperar tres mesos una entesa amb el partit de Carles Puigdemont. La maniobra no és una estratègia negociadora. Almenys així ho ha explicitat el partit en la roda de premsa posterior a la reunió de la seva executiva. La secretària general adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, ha recordat que l'anunci fet dissabte respon a "un pas ferm". "No estem davant de cap jugada tàctica", ha recalcat Vilalta per subratllar que la decisió és un acte de "responsabilitat" per "preservar el tresor" de la majoria independentista al Parlament i evitar noves eleccions.Ningú vol sentir-se "còmplice" de la repetició electoral. Tampoc els republicans que, davant dels esculls detectats i les "contradiccions constants" per assolir un acord en els 85 dies de converses amb Junts, consideren que s'ha d'obrir una "nova fase" de la negociació. I, en aquest període de descompte -només queden 16 dies de marge fins al límit del 26 de maig-, ERC entén que només hi ha opcions per acordar la investidura.Els republicans afegiran al diàleg els comuns i també la CUP, amb qui ja van subscriure un acord, però no preveuen explorar governs de coalició en aquests dues setmanes. La porta també està tancada per a Junts. "No descartem un govern de coalició, però sí que el descartem ara", ha afirmat Vilalta davant de la premsa per recalcar que el partit vol bastir pactes parlamentaris i, més endavant, valorar altres escenaris. "Tenim quatre anys per fer-lo. Passada la investidura, tindrem quatre anys per pactar aquest Govern", ha insistit.ERC s'ha carregat de raons per explorar alternatives i entén que l'executiu en solitari que planteja és viable. De fet, el mateix Aragonès ha afirmat aquest dilluns que les converses que es puguin produir en els pròxims dies amb Junts ja no seran per formar una coalició sinó per avalar la seva investidura. El candidat a la presidència compta amb els vots dels 32 diputats de la formació de Puigdemont - així ho ha afirmat en una entrevista al programa Els matins de TV3 - i atribueix a Junts la responsabilitat de no arribar a una entesa per compartir el Govern. Per Aragonès, els seus socis de les últimes legislatures han volgut "imposar" la seva estratègia sense tenir en compte el full de ruta d'ERC, fins al punt de forçar que el Consell per la República hagi de "tutelar" la seva presidència.Vilalta, que ha volgut destacar el "consens" de les bases del partit a la decisió presa el cap de setmana per la cúpula -aquest diumenge es van celebrar assembles telemàtiques-, ha subscrit el missatge de l'actual vicepresident del Govern. La portaveu republicana ha recalcat que s'han sentit "profundament decebuts i estafats" per Junts en els darrers tres mesos. Primer, perquè no es va respectar l'acord d'investir Aragonès després que ERC votés a favor d'escollir Laura Borràs com a presidenta del Parlament. I, en segon terme, pels passos enrere "constants" en les converses, amb el paper del Consell per la República com a principal escull, segons ha relatat la mateixa Vilalta. "El futur del president de la Generalitat no pot estar tutelat per cap organisme. La negociació no pot continuar a expenses de la divisió interna de Junts o supeditada a altres organismes", ha comentat. ERC només veu la via de governar en solitari per "desencallar" el laberint en què es troba la convivència amb Junts.Els moviments dels republicans han traslladat la pressió a Junts i les paraules d'Aragonès han motivat reaccions, tant del Consell per la República -presidit per Puigdemont i amb un òrgan de govern que gravita entorn a Junts- com de Jordi Sànchez. En una entrevista a El matí de Catalunya Ràdio, Sànchez ha recordat al candidat a la presidència que un govern en solitari situa la legislatura en un "abisme" . El secretari general de Junts amenaça amb fer públics els documents de la negociació -ERC no ho preveu- i ja no descarta forçar eleccions, perquè no dona per fet el seu suport a la investidura si la situació és límit.Al seu torn, l'ens controlat per Waterloo recorda que no pretén tutelar Aragonès i demana evitar "guerres internes" en l'independentisme. "M'escandalitza que es pensi que el volem tutelar", ha reblat Lluís Llach, en nom del Consell per la República , en una roda de premsa d'urgència. Les paraules de Llach no han fet canviar la mirada d'ERC, que veu en l'organisme un biaix "partidista". En el trajecte fins al 26 de maig, data límit per evitar unes noves eleccions, es divisen turbulències.

