L'economia catalana preveu recuperar aquest any prop del 60% del turisme d'abans de la pandèmia

Catalunya aspira a recuperar entre 11.000 i 13.000 milions de despesa turística a finals del 2021, si s'assoleix la imunitat de ramat. Ho ha assegurat aquest dilluns el conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que ha presentat el pla de reactivació del sector. Serà difícil, ha dit, recuperar els 20.000 milions d'abans de la pandèmia, però sí entre el 50 i el 60%."La pandèmia ha posat de manifest el caràcter tractor del sector del turisme a l'economia catalana", ha afirmat Ramon Tresmosa. El pes del turisme en el PIB català és d'un 12%, i d'un 14% de l'ocupació, però el seu impacte com a sector tractor va molt més enllà, del comerç a l'immobiliari. El turisme ha aportat als aeroports catalans moltes connexions aèries.Tremosa ha comparegut junt amb el director general de Turisme, Octavi Bono, i del director de l'Agència Catalana de Turisme, David Font. Tremosa ha aportat dades molt gràfiques. En deu anys, les exportacions catalanes han donat un salt espectacular, com també s'ha plasmat en la inflexió donada a l'aeroport del Prat, que ha passat de 27 a 54 milions de passatgers en aquests deu anys. L'any 2019, el Prat acaba com el tercer aeroport d'Europa en vols dins del continent, més de 200. Abans de la pandèmia, només París i Londres tenien aquest nivell de connexions.El conseller ha assegurat que l'economia catalana li deu al turisme ser el factor més determinant per respondre a la penúltima crisi econòmica, que va ser financera i industrial. El turisme no va deixar de funcionar en cap moment i l'entrada de divises va ser el factor que explica la recuperació de l'estalvi. L'any 2020, en plena crisi pandèmica, es va perdre tot el turisme d'avió. El 2019, Catalunya va arribar als 19,3 milions de turistes internacionals i el 2020 en rep 3,9 milions. La facturació del sector -un ecosistema de 78.000 empreses- va passar de 38.000 milions d'euros el 2019 a 6.000 milions, prop d'una caiguda del 80%.El conseller ha explicat l'inici de la campanya "Catalunya, un lloc fet a mida", que inclou unes 30 accions en la qual s'invertiran 6,5 milions d'euros. La recuperació de la demanda i la transformació del sector vindrà de la mà dels fons europeus Next Generation, que contribuiran a transformar el sector i fer-lo avançar cap a la sostenibilitat i la digitalització. Tot i la centralització dels fons per part del govern espanyol, el Govern ha fet la feina d'identificació i canalització dels projectes de la mà d'experts i agents econòmics, socials i locals.El pla per reactivar el sector inclou la participació a fires de referència, com ara Fitur (Madrid), B-Travel (Barcelona), ILTM Àsià-Pacífic (a Singapur), World Travel Market (Londres), ITB Xina (Shanghai), IBTM World (Barcelona) i MedTravel Expo (Moscou), entre moltes altres. Al juny es realitzarà la gira Catalunya reStart Europe a Londres, Paris, Berlín, Brussel·les i Madrid per impulsar la reactivació del turisme als mercats de proximitat. També es duran a terme quatre webinars adreçats a operadors turístics i agències de viatges d'Amèrica del Nord.

