La Moncloa s'obre a canviar la llei si el Suprem no avala les restriccions

La Moncloa estudiarà canvis legals en funció de les resolucions del Suprem sobre les restriccions. El ministre de Justícia, Juan Carlos Campo, defensa en un article a El País que sigui l'alt tribunal qui marqui la "pauta comuna" a tot l'Estat si hi ha disparitat de criteris entre els tribunals superiors de les comunitats autònomes. Amb tot, Campo assenyala que "si de les seves resolucions se'n desprèn la necessitat de fer canvis legals addicionals, s'estudiaran i es proposaran a les corts".Segons el ministre, el marc jurídic actual és "adequat" i és "flexible i garantista". A més, remarca que els governs autonòmics sempre tenen la possibilitat de sol·licitar la declaració de l'estat d'alarma per al seu territori. "És una possibilitat específicament prevista a la nostra legislació", escriu Campo, que nega que hi hagi "jutges governant" o "abandonament" dels governs autonòmics.

