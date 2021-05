El PP maniobra per evitar que els presos polítics puguin accedir als indults

El PP vol evitar que es puguin concedir indults als presos polítics. La formació ha presentat una proposició no de llei al Congrés dels Diputats per instar el govern espanyol a reformar la llei de l'indult de tal manera que no es puguin concedir a persones condemnats pels delictes de rebel·lió o sedició, com és el cas dels líders de l'1-O, que compleixen penes d'entre nou i tretze anys de presó per sedició i malversació. La proposta del PP també inclou una modificació de la llei orgànica del Poder Judicial perquè siguin els jutges els que escullin els membres del Consell General del Poder Judicial (CGPJ) i de l'estatut orgànic del ministeri fiscal, per garantir la imparcialitat del fiscal general de l'Estat.La proposta, a la qual ha tingut accés Europa Press, pretén que el govern de PSOE i Podem canviï la llei de l'indult, que ara com ara permet a l'executiu concedir indults de manera pràcticament discrecional. Al llarg de la història n'hi ha hagut diversos que han provocat escàndol social, com el cas del general colpista Alfonso Armada o de quatre agents dels Mossos condemnats per tortura. El PP entén que cal reduir la "discrecionalitat" del govern espanyol i proposa que els informes de la Fiscalia i del tribunal sentenciador siguin vinculants en aquells casos de delictes "d'especial gravetat". En el cas del procés, la Fiscalia s'oposa a l'indult i tot apunta que el Tribunal Suprem es pronunciarà en la mateixa línia en els propers dies.Els populars argumenten que "les preocupants notícies que apareixen sobre l'eventual concessió de l'indult per part del govern a aquells que han estat condemnats pel delicte de sedició, entre altres, en la causa del procés, provoca rebuig en gran part de la societat". La formació sosté que l'indult ha de ser un "recurs excepcional" que només és "democràticament assumible" quan en el seu atorgament hi hagi raons de "justícia, equitat o utilitat", tres elements que, en el cas de l'1-O, "no es donen en absolut"."Utilitzar aquesta figura jurídica com a moneda de canvi amb finalitats polítiques partidistes subvertiria la pròpia naturalesa de la gràcia de l'indult, suposaria un atac als pilars bàsics de la democràcia i trencaria les regles de convivència de la societat espanyola", adverteix el PP. En el cas dels presos polítics, els indults estan pendents de l'informe del Suprem i aleshores serà torn del govern espanyol per prendre una decisió.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor