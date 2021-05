Nous límits de velocitat: així hem de circular per carrers, passejos i travessies

Els nous límits de velocitat per a vies urbanes i travessies entren en vigor aquest dimarts 11 de maig. El límit de velocitat en vies urbanes serà de 20 km/h quan hi hagi un únic carril sense vorera, de 30 km/h en vies d'un únic carril per sentit de circulació i de 50 km/h en vies de dos o més carrils per sentit.

El límit genèric per a les travessies (vies d'accés als municipis o que en alguns casos les creuen) queda fixat a 50 km/h. També estableix que aquestes velocitats genèriques podran ser rebaixades prèvia senyalització específica per l'autoritat municipal i d'acord amb el titular de la via, si s'escau.El principal objectiu d'aquesta mesura, que s'aplica tots els municipis de l'Estat (independentment de la població), és la reducció de la sinistralitat viària, especialment en els col·lectius vulnerables, atès que els darrers anys s'ha reduït el nombre d'accidents a les carreteres, però no ha estat així a les vies urbanes, on en els accidents s'hi veuen implicats en molts casos persones vulnerables (vianants, motocicletes, bicicletes,...) i per tant les conseqüències d'un accident són més greus a una velocitat alta o moderada."Cada cop tenim més actors i es produeix una interacció als carrers de les nostres ciutats. Aquesta interacció i amb tots aquests actors no és possible garantir la seguretat a velocitats superiors a 30 quilòmetres per hora", assenyala el director de la Direcció General de Trànsit, Pere Navarro.Es tracta d'una mesura molt aplaudida per les entitats de vianants Andando, repartides arreu de l'Estat. La presidenta de la coordinadora, Sonia Jichi, ha declarat que el canvi de model de ciutat "exigeix una ciutat 100% transitable per tothom". Des de ConBici, la seva coordinadora general, Laura Vergara, ha qualificat el canvi normatiu com una "oportunitat", però ho veu "insuficient".La mesura, però, també ha destapat veus crítiques. És el cas del president d'"Automovilistas Europeos", Mario Arnaldo, que ha titllat de "cafè per tothom" la normativa. Segons ell, les noves limitacions "no pretenen mesurar la seguretat viària, sinó que eviten que cada ajuntament hagi d'analitzar els seus carrers per determinar-ne el límit concret".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor