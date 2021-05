Dos morts en un xoc frontal entre un cotxe i una furgoneta al Segrià

Dues persones han mort en un accident de trànsit que ha tingut lloc aquest dilluns quan passaven pocs minuts de les vuit del matí.Segons els mossos, el sinistre ha tingut lloc a la L-702 a Artesa de Lleida (Segrià) i ha estat per un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta. Un dels vehicles s'ha incendiat i 3 dotacions els Bombers s'han desplaçat al lloc per sufocar les flames. La via ha quedat tallada en ambdós sentits de la marxa.

