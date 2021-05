Aragonès espera els 32 vots de Junts i descarta negociar la coalició abans de la investidura

Cop de porta de Pere Aragonès a la voluntat de Junts de tornar a negociar el Govern de coalició un cop el candidat d'ERC va anunciar, dissabte, la voluntat de liderar en solitari el futur executiu després de la manca d'acord amb els de Carles Puigdemont. Aragonès assegura comptar amb els 32 diputats de Junts per desbloquejar la investidura i, a partir d'aquí, ja es veurà si tornen a compartir rumb compartit a l'executiu. Les desconfiances s'han multiplicat en les últimes hores i els de Puigdemont només estan disposats a cedir els quatre escons numèricament necessaris si el vicepresident en funcions és capaç de tenir el suport de la CUP i també dels comuns. La prioritat, ha apuntat al programa Els Matins de TV3 , és no repetir les eleccions.Aragonès es tornarà a reunir amb Jordi Sànchez, amb qui ha mantingut contacte durant el cap de setmana. Les converses, ara, seran sobre un acord d'investidura, no sobre un Govern de coalició. "No ens n'hem sortit. No posaria en risc la possibilitat de ser president per rascar una conselleria més", ha apuntat. "El que hi haurà seran converses per facilitar la investidura. Si volen entrar el Govern, en parlem més endavant", ha apuntat el candidat d'ERC. Junts va avisar ahir que els seus vots no serien cedits "de franc" , però Aragonès continua comptant amb els 32 escons dels de Puigdemont. "Si posen noves condicions, que ho expliquin", ha ressaltat Aragonès."No podem continuar donant voltes als mateixos esculls", ha defensat Aragonès, que ha apuntat que no es pot "arribar a les portes de la repetició electoral" sense provar altres fórmules com el Govern en solitari. La diferència nuclear és sobre l'estratègia independentista i des d'on s'ha de liderar. El candidat d'ERC sosté que Junts vol redirigir el pont de comandament a l'exili, mentre que els republicans defensen que s'ha de coordinar tot des de Catalunya i sense "tutelar" la Generalitat. Tot i això, ha admès que hi ha aspectes de l'acord que estaven molt avançats, com és el cas del programa de Govern, les polítiques sectorials i la definició de l'estructura de l'executiu.Aragonès ha indicat que definir l'estratègia a Madrid no pot dependre del Consell per la República. "Això s'ha de decidir des del Parlament i des del Govern, i Junts insisteix que s'ha de fer des de l'exili", ha remarcat el vicepresident en funcions. "No es pot tutelar el Govern en l'assumpte més important de l'última dècada", ha ressaltat. Segons ell, la intenció de Junts era que qualsevol negociació amb l'Estat havia de passar pel Consell, i que qualsevol votació rellevant al Parlament o al Congrés dels Diputats hauria de passar primer per l'estructura liderada per Carles Puigdemont. "Si sóc president, respondré davant del Parlament, i només acceptaré la seva tutela", ha indicat.El Consell, ha dit, ja té una "estratègia aprovada" -basada en la confrontació-, i ha apuntat que les decisions s'han de prendre "entre tots". "Jo no puc esperar a veure què em diguin per afrontar les votacions més importants", ha ressaltat. Junts, ha apuntat, defensa que per arrencar un Govern de coalició és indispensable definir el rol de l'organisme liderat per Puigdemont. Aragonès ha contraposat l'actitud dels actuals socis amb la CUP, que va ser capaç, ha dit, de deixar de banda les divergències per signar un acord de "mínims" per enfocar la investidura i la legislatura."I Junts ens ha dit que el Consell era essencial", ha destacat el vicepresident en funcions, i per això va optar per enfilar la via del Govern en solitari. "Cada vegada ens hem trobat amb el mateix escull", ha ressaltat. L'1 de maig, ha dit, es va acordar respondre en 24 hores sobre els plantejaments que es van fer a Lledoners, però tot ha trigat una setmana. I aquí és on va decidir apostar per governar en solitari, recollint el guant de Junts, que per Setmana Santa va plantejar públicament cedir els vots a Aragonès per desbloquejar la investidura i arrencar la singladura de l'executiu.Segons el candidat d'ERC, en "dues o tres vegades" s'ha estat a punt de rubricar un acord però Junts ha acabat demanant més temps. I per això han decidit agafar la paraula dels de Jordi Sànchez per ser investit i, després, si cal, continuar negociant. "La ciutadania no entendria aquesta paràlisi", ha remarcat Aragonès. Preguntat sobre si ha parlat amb Puigdemont, la resposta ha estat afirmativa i ha apuntat que li ha traslladat que la interlocució ha de ser amb Sànchez. "Cal tot el suport i la solidaritat cap a qui va ser el president de l'1-O. El problema no és què ha de fer Puigdemont, sinó que Junts està intentant imposar la seva estratègia pel darrere", ha remarcat.

