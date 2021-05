Sànchez avisa Aragonès que governar en solitari situa la legislatura en un «abisme»

Jordi Sànchez, secretari general de Junts, ha assegurat aquest dilluns en una entrevista al programa El Matí de Catalunya Ràdio que la voluntat de Pere Aragonès de governar en solitari pot situar la legislatura "en un abisme". Tot i ressaltar que encara aposten per "reprendre" les converses i reeditar la coalició, Sànchez ha apuntat que el candidat d'ERC pot veure's "tutelat" per sectors de la formació republicana que hi estan en contra. Ha citat els noms de Joan Tardà i Gabriel Rufián, que en públic s'han mostrat -com a mínim- escèptics a l'hora d'arribar a una entesa amb Junts."Som, per part de Junts, en el mateix punt on fa poques hores estàvem: en la voluntat d'arribar a un acord entre dues formacions que volen formar Govern", ha ressaltat el secretari general, connectat per videconferència des de Lledoners. Sànchez ha indicat que no es pot posar "en risc" el 52% de vots independentistes, i això passa per una coalició. "Nosaltres tenim la mateixa predisposició a arribar a un acord. Estem convençuts que només un acord de legislatura amb la CUP i amb ERC hi haurà una entesa independentista. Apostem per ser amb els republicans al Govern", ha indicat.Aragonès, però, assenyala que només negociarà la investidura , i ha descartat mantenir converses sobre una coalició perquè no se n'han sortit. S'ha obert, això sí, a que més endavant Junts pugui entrar a l'executiu. "És inaudit. No és raonable que, quan falten setze dies, per arribar a la data límit hi hagi un gir tan brusc de volant que posa claríssimament en risc la feina feta fins ara. En política és tan important saber perdre com saber guanyar. Des del primer moment vam acceptar que no havíem guanyat i que volíem treballar per un acord conjunt amb Aragonès com a president", ha indicat."Pretendre que hi hagi una investidura de tràmit amb l'argument que no ens hem posat d'acord és portar al límit una voluntat negociadora i situar-se als peus d'un abisme que ens pot portar a un accident autoprovocat i a unes noves eleccions: no és raonable pretendre una investidura amb 33 escons i que ja arribarem a un acord més endavant", ha indicat el secretari general de Junts, que ha demanat "generositat". Sànchez va parlar amb Aragonès durant el cap de setmana i li ha fet saber que continuen disposats a la coalició. Si no hi ha acord, ha dit, faran públics els documents que s'han negociat fins ara, perquè la ciutadania sàpiga per què no hi ha hagut una entesa.El secretari general de Junts ha demanat "intel·ligència política" a Aragonès per "reconduir" la situació, després d'arribar a un escenari que és "complex". També ha remarcat que en cap moment la seva formació ha apostat per "tutelar" el futur president de la Generalitat, ni tan sols a través del Consell per la República. "Quan es facin públics els documents, la ciutadania entendrà que es tracta de fer un espai de coordinació, no de tutelar. El tema de fons és quina voluntat de treballar cap a la independència té ERC en aquests moments. Hi ha diverses estratègies. Nosaltres hem acceptat treballar la taula del diàleg, que no és la nostra estratègia", ha indicat."Les expectatives d'èxit són baixes, però hem cregut que, si han guanyat, hem de ser lleials. Però demanem que si la taula no arriba a un acord perquè Pedro Sánchez manté la posició reàcia a l'autodeterminació i l'amnistia, el 52% no pot hipotecar aquesta força a un no-res. Comencem-nos a preparar, a pensar què farem, i fem-ho coordinadament en un espai amb entitats i partits. No plantegem res més que això", ha apuntat. Entre els esculls també hi ha la coordinació a Madrid, on Junts diposa de quatre escons, mentre que ERC en va obtenir 13 en les últimes eleccions, la tardor del 2019. En els documents, diu, hi ha escrit que totes les decisions han de ser "per consens".

