El recordatori (ras i curt) de l'Hospital Clínic que ja s'ha fet viral

Aquest cap de setmana arribava l'esperat final de l'estat d'alarma. Malgrat que estaven protagonitzades per una minoria, les imatges que s'han pogut veure de festes massificades, sense distàncies ni mascaretes, en alguns punts de ciutats com Barcelona i Madrid han fet saltar les alarmes. En aquest context, una publicació de l'Hospital Clínic ha tingut especial ressò.Ras i curt (i amb un muntatge a partir de grafismes del teclat), el centre hospitalari català alerta que "Ja no hi ha toc de queda, però el virus encara hi és". El, fet a Twitter, ja acumula milers de reaccions i comparticions.

