El Festival Clam tanca la 17a edició amb els premis més socials i internacionals de la seva història

- Primer premi del jurat de llargmetratges, a la pel·lícula Chuskit de la directora índia Priya Ramasuban.- Premi especial del jurat de llargmetratges, a la pel·lícula Dante's Heaven del director búlgar Dimitar Radev.Menció especial de l'organització pels valors aportats a la realitat social de les persones de la tercera edat, a la pel·lícula Belles Fulles de Tardor, del director manresà Enric Roca.- Premi Insert convocat per la Fundació Ampans a la creació audiovisual de persones amb discapacitat intel·lectual, al curtmetratge Si Yo Fuera, del director valencià Vicent Gisbert, amb l'equip del Centre Ocupacional El Renaixer, de Godella.- Primer premi del jurat de curtmetratges per a Dissapering Stories, dels directors russos Oleg Ageychev i Alexander Gornovsky.- Premi especial del jurat de curtmetratges per a Beautiful Things del director polonès Adrian Kuciel.També cal destacar el Premi d'Honor que va rebre la directora Catalana Judith Colell , amb presencia del director Jordi Cadena i l'actor Ferran Rañé en el mateix auditori, i l'actor Francesc Orella des de Buenos Aires.El Premi Pere Casaldàliga va anar a mans de l'Associació Lligam que lluita pels drets de la dona, en un emotiu acte on el Bisbe de Balsareny i el seu llegat hi van ser més presents que mai.

La reflexió sobre les noves vies de difusió cinematogràfica mitjançant les plataformes online, el paper del cinema en l'educació, la projecció de prop d'una vintena de llargmetratges i deu curtmetratges de marcat caire social per provocar una reflexió de futur, i l'estrena del Clam Jove que ha portat a debat la situació del col·lectiu LGTBIQ+, han marcat un Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya que ja treballa per oferir una divuitena edició en plena normalitat i d'acord amb les transformacions que està experimentant la industria cultural cinematogràfica.La que es va viure a l'Auditori Agustí Soler i Mas de Navarcles, amb una gran assistència de públic malgrat les limitacions d'aforament, va ser una tarda de premis, emocions, música amb l'actuació del grup The Fulfilleds i també reflexions per avançar cap a una nova edició més competitiva, engrescadora i potent dins la nova normalitat, que asseguri el paper transversal i vertebrador del Festival, en el panorama cultural i social de la Catalunya Central, amb mirada i projecció internacional.Enrere han quedat deu dies a Navarcles, Manresa i Sant Fruitós de Bages, de bon cinema, l'èxit de la nova aposta de futur del Clam Jove que va apropar la realitat del col·lectiu LGTBI, i una bona programació d'activitats paral·leles que enguany han posat en valor al sector audiovisual, com a eina d'ensenyament i inclusió tant per la docència en general com per a l'educació especial; cal destacar l'èxit de la convocatòria en la jornada sobre Cinema i Educació, organitzada per la revista Aula Media, que va aplegar més de mig centenar de docents de la Catalunya Central a l'Auditori de la Plana de l'Om de Manresa.En una gala de cinema i música, a ritme del grup The Fullfiled, es van lliurar els Premis del palmarès d'aquesta edició, que ha estat el següent:El director del certamen, Serafí Vallecillos, en el seu parlament de cloenda a més de refermar la presencia del cinema amb valors socials, que son l'eix vertebrador del Clam, va prendre el compromís de fer allò que el Festival proposa des de la gran pantalla, a nivell intern: la reflexió de cara una divuitena edició que ha de ser oberta i còmplice amb els canvis que estan marcant la industria cultural cinematogràfica.ha estat mitjà oficial del Festival Clam.

