Hi són a temps

I ara què?

Per Ferpinya el 10 de maig de 2021

Sobre el CXR i el "tampoc hi ha concrecions de com fer-ho" (l'embat o la confrontacio): Però el paper del CXR és precisament treballar per construir aquesta concreció i portar-la a l’estat de realització si resulta que és necessària. I com podeu esperar que el CXR ja l’hagi construït, quan no hi són jugadors essencials com ERC, quan es neguen a invertir-hi i, al contrari, fan tot per garantir que el CXR no exerceixi precisament aquest paper, el de coordinació i preparació estratègica? La veritat és que cap partit no s’ha allunyat realment de les seves posicions inicials i no vol fer prou concessions per poder formar un govern de coalició. Això significa que les diferències estratègiques són massa importants, perquè tothom pensa que aquest punt clau condiciona el futur del moviment independentista i / o el del seu partit. Dit això, una elecció més seria, sens dubte, favorable al PSOE i, per tant, cal tenir l’esperança que tothom actuarà en conseqüència.