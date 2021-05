Els ensurts i accidents aeris a l'entorn de l'aeroport de Sabadell dels darrers anys

L'avioneta accidentada al Parc Central del Vallès, l'any 2010. Foto: Juanma Peláez

Restes de l'avioneta accidentada a Sant Quirze, l'any 2005. Foto: Juanma Peláez

Encara que, fins al moment, l'accident més greu als voltant de la infraestructura aeroportuària va tenir lloc el 25 d’octubre de 2005 a Sant Quirze del Vallès. Quatre persones van morir en estavellar-se l'avioneta que ocupaven contra la grua d'un edifici que llavors s’estava construint a prop de l’estació dels Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) procedent de l’aeroport, d'on l'aparell s'havia enlairat poc abans. Segons l’Aeroclub Sabadell, la grua no tenia permisos.Gairebé un any enrere, el 21 de setembre de 2004, un altre accident mortal, a Badia del Vallès. Dues persones que ocupaven un aparell van perdre la vida en caure en mig d'una plaça del municipi. Eren dos treballadors de l’empresa Paisajes Españoles que estaven fent fotografies aèries per fer cartografies. Un error en el motor va fer caure l’avioneta.En aquell cas, el pilot va alertar la torre de control de l'aeroport de Sabadell que s'havia produït una fallada en el motor de l'avioneta i va sol·licitar el permís per poder tornar. Tot i això, quan sobrevolava Badia va caure.També dues persones, dos homes de 70 anys, van morir en el darrer accident mortal aeri i que novament es va localitzar a Badia, el desembre de 2018. Va ser la benzinera que hi ha a tocar de l'aeroport. L'avioneta va xocar contra l'edifici quan es disposava a fer la maniobra d'aterratge.L'informe tècnic de la Comissió d'Investigació d'Accidents i Incidents d'Aviació Civil del Ministeri de Foment va determinar que el sinistre mortal va ser per "la incorrecta maniobra d'aproximació" del pilot.El més sonat va ser el de juny de 2002, quan una avioneta va aturar-se en plena autopista C-58. No feia ni un minut que l’aeronau volava que va tocar el sostre d’un cotxe que circulava per aquesta via, quan va perdre el control i va haver d’aterrar d’emergència entre els cotxes, passant per sota els cartells d’indicacions i perdent una de les ales l’impactar contra un dels pals que els subjecten. En aquella ocasió, el pilot es va trencar el braç, motiu pel qual va haver de ser operat a l’Hospital Parc Taulí, però ningú en va quedar ferit de gravetat.El maig de 2019, tot i que no va ser un descens improvisat, sí va suposar un ensurt, especialment per a la pilot. L'aparell que conduïa va bolcar en tocar terra ja a l'interior de les instal·lacions aeroportuàries sabadellenques. L'ocupant va poder sortir pel seu propi peu.