Els Bombers rescaten quatre persones al medi natural català en menys de 24 hores

Quatre rescats a l'entorn natural de Catalunya en menys de 24 hores. Els Bombers han treballat en quatre casos independents des d'aquest matí de diumenge per assistir a dos ciclistes i dos excursionistes accidentats.El primer ha tingut lloc a Esparreguera (Baix Llobregat) al voltant de les 10.20 h quan una excursionista de 50 anys s'ha fracturat una cama al caure mentre feia una ruta a tocar de la cova del Petrecó. Un helicòpter amb el Grup d'Actuacions Especials (GRAE) -la unitat especialitzada de Bombers en salvaments i rescats en el medi natural- i tres dotacions dels bombers s'han hagut de traslladar fins al lloc dels fets degut a les complicacions del terreny.Pocs minuts després, una altra dona queia en bicicleta en una pista forestal de Tossa de Mar (La Selva) a les 10.48 h. Després d'extreure-la, el Servei d'Emergències Mèdiques l'ha derivat fins al CAP del municipi de la Costa Brava.Ja a les 12 h del migdia, els Bombers han rebut l'avís d'un home que havia caigut en bicicleta en un camí rural de Copons (Anoia). En aquesta ocasió també s'ha mobilitzat un helicòpter amb GRAE i tres dotacions terrestres. L'accidentat ha estat traslladat en ambulància fins a un centre hospitalari per a ser atès.Finalment, 40 minuts després, un altre excursionista havia pres mal a prop del refugi Sant Jordi al terme municipal de Guardiola de Berguedà (Berguedà). L'helicòpter amb GRAE l'ha pogut baixar fins a Berga on ja l'esperava una ambulància del SEM.

