Fecasarm demana reobrir l'oci nocturn per evitar el «descontrol» de la primera nit sense confinament nocturn

Altres notícies que et poden interessar

La primera nit sense estat d'alarma ni confinament nocturn ha provocat imatges insòlites enmig de la pandèmia. "Botellots" i aglomeracions a places i carrers d'arreu de Catalunya que han generat preocupació de les autoritats sanitàries. Davant d'aquesta situació, la Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat al Govern que l'oci nocturn pugui reobrir per evitar el "descontrol" i les aglomeracions viscudes la passada matinada.En un comunicat, des de Fecasarm proposen també ampliar l'horari de la restauració més tard de les onze de la nit. Asseguren que ja van preveure que l'aixecament de les restriccions "produiria un augment desmesurat i incontrolable de l'oferta d'oci nocturn il·legal".Consideren que si hi hagués una oferta d'oci a aquestes hores de la nit no hi hauria les concentracions ni les interaccions socials que s'han vist de matinada a Barcelona.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor