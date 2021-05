Enxampen un senador d'EUA conduint amb un fons fals mentre assistia a una videotrucada

Les videotrucades han vingut per quedar-se. La pandèmia ha comportat un replantejament general sobre la necessitat de la presencialitat i poder aprofitar millor les hores de feina evitant desplaçaments. No obstant això, una cosa és connectar-se des de casa o des d'una oficina, i una altra de ben diferent és fer-ho des del cotxe.Aquesta setmana el senador d'Ohio (EUA) Andrew Benner va connectar-se a una trucada de Zoom per a la Junta de Control de l'Estat mentre conduïa. El polític republicà, que representa una zona de l'àmbit nord de la ciutat de Columbus, va entrar a la reunió des del seu vehicle però ràpidament va tocar algunes funcions per canviar el fons fent veure que estava al menjador de casa seva.La cobertura no va acabar de funcionar, ja que habitualment girava el cap per a mirar a banda i banda a través dels retrovisors sumat a un petit detall que l'acabava de delatar: un cinturó que li creuava el pit.Enxampat, el polític va rebre nombroses crítiques degut al perill que suposava a la carretera mentre atenia i responia les qüestions dels membres de la Junta de Control., el mateix dia que s'aprovava una llei per prohibir distraccions mentre es condueix. Així doncs, Banner ha hagut de sortir públicament per espolsar-se els retrets i assegurar que "no estava distret". "Estava parant atenció a la conducció mentre que alhora escoltava", ha afirmat. Unes explicacions que no han acabat de convèncer a tothom...

