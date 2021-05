Barberà carrega contra l’aeroport de Sabadell per «menystenir la salvaguarda» de la seguretat

L’accident d’una avioneta d’aquest dissabte a les vies del tren de l’R4 , a tocar del Parc Central del Vallès, ha motivat la queixa, entre d’altres, de l’Ajuntament de Barberà, que ha carregat contra l’aeroport de Sabadell per “menystenir la salvaguarda” de la seguretat de la ciutadania que viu al voltant.[noticiadiari]2/219722[noticiadiari]En un comunicat, el consistori ha mostrat “la ferma oposició al creixement dels serveis no essencials, que darrerament està portant a terme” la infraestructura que “únicament genera un benefici econòmic privat”. Per això, ha reclamat a la Generalitat que convoqui “de manera ràpida” la comissió de seguiment de l’aeroport per “copsar” les causes de l’accident i “es garanteixi la seguretat” del veïnat.També ha apuntat la possibilitat que s’estudïin “alternatives de trasllat dels serveis privats que no són essencials” i que només serveixen “per generar neguit i intranquil·litat”. L’administració local ha advertit que, tot i la posició “tolerant i dialogant” amb totes les parts implicades, “no pot restar impassible a les molèsties i inseguretat” que genera l’aeroport “al bell mig d’un nucli important de població”.El Moviment Veïnal del Vallès, per la seva part, no ha descartat l'organització d'accions reivindicatives arran del sinistre aeri. També en un comunicat, l'entitat ha qüestionat "quin preu haurem de pagar?".A la vegada, ha posat en dubte els bons resultats de l'informe fet per la Generalitat sobre l'aeroport. Ha apuntat cap al secretari d'Infraestructures i Moiblitat del Govern, Isidre Gavín, qui en una compareixença pública va manifestar que si l'aeroport de Sabadell no existís, "hauríem d'inventar-lo".

