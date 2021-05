Territori s'obre a modificar el decret de renovables

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Clavet, s'ha obert a modificar el decret d'energies renovables. En primer lloc, per clarificar els criteris pels quals es descarten els projectes per tal que els promotors els coneguin i s'eviti així un "allau" de propostes que acaben descartades i que "neguitegen" el territori.També es vol que les associacions municipalistes entrin a la ponència que avalua els projectes, per donar especialment suport als micropobles. Amb tot, Calvet ha insistit en la defensa de la ponència com a instrument per destriar els projectes viables.En un any, s'han considerat viables un 20% de les propostes -100 parcs eòlics i 200 de fotovoltaics-, un 35% viables condicionats i un 45% no viables.En declaracions a TV3, ha defensat que aquestes xifres "demostren que la ponència és un autèntic filtre". Ha afegit que a través d'aquesta s'analitza des de diversos àmbits per garantir que les propostes que s'acaben autoritzant respecten el paisatge i el territori.Tot i això, ha afirmat que després d'un any de funcionament de la ponència "convindria fer una sèrie de modificacions en el decret que encara el millorin". Entre aquestes, ha situat la clarificació dels criteris pels quals es descarten les propostes i la participació de les entitats municipalistes en la ponència.Calvet ha defensat, però que està marcat per llei que el 2030 la meitat de l'energia elèctrica s'ha de generar a partir d'energies renovables i ha constatat que ara mateix s'està "molt lluny" d'aquest percentatge. A més, ha insistit que es viu una emergència climàtica i que Catalunya ha de contribuir en la lluita.D'altra banda, ha negat que la majoria de projectes estiguin impulsats per multinacionals. Segons Calvet, el 30% de les de parcs eòlics són de grans empreses i el 6% dels fotovoltaics.Sobre les protestes en alguns territoris contra aquests projectes , Calvet ha dit que "no n'hi ha prou" amb dir que es vol lluitar contra el canvi climàtic sinó que s'ha d'actuar al respecte. "Si només ho diem de paraula, però 'així no', la suma dels 'així no' farà que Catalunya quedi a la cua de renovables", ha manifestat.Calvet ha assegurat que el territori que es veuria afectat per aconseguir el 50% de l'energia elèctrica generada a partir de renovables seria un 0,1%. "Catalunya no està disposada a aportar aquest 0,1% del terreny a aquest repte?", s'ha preguntat.

