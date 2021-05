Els Mossos relaten les excuses «més inversemblants» per esquivar el confinament

No crec que enfotre-se'n del ciutadà sigui propi d'una policia democràtica, però jo ja no se res. https://t.co/lnuEgM0JHA — Màrius Montón (@mariusmonton) May 9, 2021

Amb la caiguda de l'estat d'alarma, els Mossos d'Esquadra han decidit explicar els arguments i explicacions més inversemblants davant les restriccions imposades en matèria de salut pública per evitar la propagació de la Covid-19. Un llistat d'episodis recollits en un grapat de piulades que han generat certa indignació a les xarxes socials.Durant aquest darrer any, pel que fa a les sancions de mobilitat degut als confinaments comarcals i municipals, els agents del cos policial català relaten històries com una dona que al·legava la necessitat de donar tombs nocturns en cotxe per fer adormir el seu nadó o peregrins que sobrepassaven les limitacions territorials per "anar a posar una espelma o fer una promesa" a la Verge de Montserrat; inclús una vegada van parar una persona que assegurava anar fins al monestir per posar un ciri pel seu fill que era "aspirant a mosso".Plorar per la mort del llegendari jugador de futbol Diego Armando Maradona tampoc va salvar un barceloní. Vessar llàgrimes pel seu ídol no l'excusava per no dur la mascareta pel carrer. La capital catalana també va registrar excuses durant el confinament com sortir a passejar per fer la digestió, portar els resultats d'una PCR a una amiga o venir des de municipis limítrofs perquè "al seu poble no hi havia centres comercials".Els primers dies del confinament anaven passant i el cos policial afirma que cada vegada era més sovint veure gent saltant-se les restriccions de mobilitat per "tenir dret a tenir relacions sexuals després de tant de temps" o per "fugir de casa perquè la parella era insuportable o estava histèrica".Saltar-se el toc de queda perquè s'havia deixat la bàscula al seu lloc de treball i assegurar que "li feia molta falta perquè portava dues setmanes sense pesar-se", no el va salvar de la sanció. Tampoc un pare que va ser localitzat de lluny de casa amb el seu nadó de pocs mesos amb el pretext que el seu fill necessitava la vitamina D que aporta la llum solar. Fer una escapada nocturna per poder estrenar una màscara de gas d'estil militar, venir de missa o anar a comprar un robot de cuina, tampoc servien com a excuses.Creure que el confinament havia caigut o no conèixer els límits de les regions sanitàries costa una multa. En aquest sentit, fer més de 200 km de distància per anar tota la família junta al ginecòleg o anar a comprar una jaqueta per una entrevista de treball, també.Per altra banda, treure el gos en certes franges horàries estava permès. Ara bé, durant la pandèmia van trobar-se casos de persones que sortien al carrer amb un canari, un porc vietnamita o una cabra.No es va poder lliurar de la denúncia una veïna de Platja d’Aro, al Baix Empordà, amb l’argument que necessitava comprar en un establiment d’una cadena d’alimentació vegana de Palafrugell. Els agents, abans d'interposar la sanció, van comprovar que el seu municipi també disposava d’una d’aquestes botigues.En un comunicat , el cos explica que "els mossos desplegats arreu de Catalunya hem viscut i ens hem trobat amb tota mena d’explicacions, arguments i algunes excuses que ens quedaran en la memòria durant molt de temps. Sens dubte, no ha estat fàcil pel conjunt dels agents que hem hagut de donar compliment a unes restriccions motivades per una pandèmia sense precedents", conclouen.

