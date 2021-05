La UE rebutja renovar el contracte amb AstraZeneca

Happy to announce that @EU_Commission has just approved a contract for guaranteed 900 million doses (+900 million options) with @BioNTech_Group @Pfizer for 2021-2023.



Other contracts and other vaccine technologies will follow. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 8, 2021

La Unió Europea ha confirmat que no renovarà el seu contracte amb AstraZeneca a partir del mes de juny. L'anunci l'ha donat aquest diumenge el comissari del Mercat Interior, Thierry Breton, que ja havia fet referència a l'abril d'una possible ruptura de l'acord La notícia ha arribat just l'endemà que s'aprovés un contracte amb Pfizer per comprar fins a 1.800 milions de dosis addicionals de la seva vacuna. Així ho va comunicar la presidenta de la Comissió Europea, Ursula Von der Leyenn a través del seu compte de Twitter.Des de Brussel·les ja es van iniciar accions legals contra la farmacèutica pel retard en l'entrega de les vacunes contra la Covid-19. Segons va explicar en el seu moment el portaveu comunitari de Salut, Stefan de Keersmaecker, la Comissió Europea va portar la companyia als tribunals per "incompliment" de contracte i per no tenir una "estratègia fiable" per entregar "a temps" les dosis pactades.Entre el gener i el març AstraZeneca va entregar uns 30 milions de vacunes, en compte dels 90 milions que s'havia compromès inicialment. Al segon trimestre havia de repartir uns 180 milions, però només en distribuirà aproximadament 70. Per tant, la farmacèutica no està proveint més del 60% de les vacunes que havia promès a la UE per a la primera meitat del 2021.Cal recordar també que a principis d'abril la Unió Europea també es va plantejar no renovar el contracte amb la farmacèutica a causa dels possibles efectes secundaris que es van detectar durant la primera quinzena d'abril. En paraules d'una font del ministeri italià de Sanitat, "la Comissió Europea, d'acord amb els líders de molts països, ha decidit vèncer els contractes vigents", fent referència a AstraZeneca i a Janssen.

