Mor Raffel Pages, fundador de la coneguda cadena de perruqueries

Raffel Pages, fill de perruquer, ha mort la matinada del 9 de maig a Barcelona als 78 anys. Va ser un home fet a ell mateix i amb facilitat per tot allò relacionat amb la creativitat, escriure, pintar, esculpir o realitzar un pentinat. Sempre deia que se sentia més un creatiu d'imatge que un perruquer.Pages es va formar a Carita de París, la millor perruqueria mundial dels anys 60, on va entendre la importància que té un bon equilibri entre imatge, cos i pentinat. Aquest temps a París va descobrir la seva vocació i va decidir importar a l'Espanya grisa aquell glamur parisenc amb la inauguració del seu primer saló de bellesa a Barcelona, al carrer Reina Elisenda 16.A l'any olímpic de la Barcelona 1992, engegà el seu gran projecte i la veritable llavor de la firma: l'Institut de Perfeccionament Raffel Pages, centre que es va crear per a la formació exclusiva dels seus col·laboradors i que avui està obert a qualsevol professional. Per a Raffel Pagès, la formació ha estat sempre un dels punts més importants per basar la manera de viure: "Cal aprendre durant tota la vida, jo encara estic aprenent i ho continuaré fent fins a la fi dels meus dies".Tot i que Pages sempre va creure en l'èxit, mai ho va fer en la fama. I és que el reconegut perruquer considerava que les claus de l'èxit són les seves "quatre I": Invertir, Investigar, Intuir i Innovar.La cadena Raffel Pages, empresa familiar membre de Comertia, està actualment en mans de les seves filles, Carolina i Quionia Pagès, les quals estan al capdavant del negoci respectant l'essència pura amb què es va fundar. La cadena compta avui amb 80 salons al territori espanyol que donen feina a més 300 persones.

