5 vins catalans per celebrar la fi de l'estat d'alarma

La pandèmia i el confinament ha fet que augmentin les ganes de sortir de casa i de compartir moments amb els nostres. L'arribada massiva de vacunes, i també, la data del fi de l'estat d'alarma fan que, per fi, estiguem -com diuen molts mitjans- arribant al principi del final. És per aquest motiu que avui us volem presentar 5 vins per regalar.Microvinificacions de les Garrigues Altes és el nom de la gamma de vins que en Tomàs Cusiné ha presentat en pandèmia. Edicions efímeres i, sobretot, creades en grup. El grup en qüestió és l'equip que en Tomàs té repartit pels cinc projectes que aglutinen els cellers de les DO Costers del Segre, DO Conca de Barberà i també la DO Montsant. La parcel·la el Moret té 1'35ha que es van plantar l'any 2005 en terrasses -d'exposició nord-oest- a 740 metres d'altitud.Estem davant d'un Syrah amb una qualitat d'aromes i una elegància pròpia de la varietat que us sorprendrà. Un vi que val més del que costa.La gamma de les Microvinificacions només es pot comprar a les botigues dels cellers d'en Tomàs Cusiné. Així que haureu de fer enoturisme, i de pressa, perquè només hi ha 1323 ampolles.El celler Mas Vicenç i les seves activitats s'han de conèixer. I és que el duo de germans que conformen en Xavi i en Vicenç són pura energia, creativitat i passió. A poc a poc han anat situant el celler Mas Vicenç al mapa vinícola català.Un vi d'una varietat molt coneguda, la moscatell, amb aromes fresques que ens recorden fruites com la pera, la poma, la maduixa, la taronja, préssec o el raïm. Té un pas de boca dolç però, gustós i refrescant.Tot i que van fundar el celler l'any 2012, la qualitat dels vins d'AT Roca és un valor segur pel coneixement del territori i l'aposta renovada i creativa que aporten els seus propietaris, Agustí Torelló pare i Agustí Torelló fill. El Pedregar és el nom de la finca d'on provenen els raïms d'aquest blanc de negres que s'elabora amb garnatxa negra i macabeu.Criat durant set mesos en bótes i amb una criança en ampolla de 30 mesos, és un Clàssic amb totes les notes olfactives de la garnatxa i del macabeu. En nas té uns records a fruita negra fresca on destaquen les maduixes i les cireres. També trobem pera i poma. El pas de boca és elegant amb cert tacte i sobretot refinat. Bon balanç entre fruita, fusta, alcohol i bombolla.Una de les grates sorpreses dels darrers mesos. Un macabeu fermentat amb llevats autòctons i amb un treball de mares durant sis mesos. Elaborat a Cornudella del Montsant, és un vi saborós, molt expressiu i, sobretot, molt cremós en boca.Trobem registres de fruites blanques, flor de camamilla seca i nótes especiades poc usuals en un macabeu jove sense fusta. Un vi versàtil, que pot acompanyar tant plats de peix com carns blanques i formatges. Si busqueu el maridatge perfecte, aposteu per plats de bacallà on la base sigui una emulsió de pera amb oli d'oliva.Fa uns dies saltava la notícia que El Mas de la Rosa de Vall-Llach és un dels vins denominats Gran Vinya Classificada. Totalment merescut. El Mas de la Rosa agafa el nom de la finca on creix la carinyena de vinyes velles que serveix per elaborar aquest vi. Una delícia que heu de tastar.Notes de fruita negra, espècies i fins i tot vegetals, que ens recorden al cacau o al cafè. Un bon ventall aromàtic que en boca es reafirma i deixa un postgust llarg.

