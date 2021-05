La CUP tanca la porta per ara a entrar al Govern

El diputat de la CUP Carles Riera ha assegurat que no es plantegen l'entrada al Govern perquè l'acord assolit amb ERC és "de mínims", una circumstància que els permet donar suport a la investidura però que és "insuficient" per formar part de l'executiu, ha explicat en una entrevista a Catalunya Ràdio pocs minuts després que ERC anunciés que descartava, per ara, entregar conselleries als comuns i cupaires Amb tot, si en el decurs de la legislatura l'acord "de mínims es compleix" i hi ha una voluntat per part dels republicans de "defensar drets socials i del país més enllà de l'Estatut i la Constitució si cal", la militància "s'ho podria replantejar", ha apuntat Riera. "Des del Parlament treballarem perquè la legislatura avanci en aquest sentit i es puguin obrir nous escenaris", ha assegurat. "Si tot això passa i entrem en una fase de la legislatura que sigui per confrontar democràticament amb l'Estat i exercir l'autodeterminació, la militància es pot replantejar entrar al Govern".El diputat de la CUP ha reiterat que volen que l'acord amb ERC sigui "el més ampli possible i tingui la màxima potencia", amb l'entrada de Junts i els Comuns, però recorda que és "inamovible en el terreny social i nacional". "És de mínims", ha precisat.Segons Riera, no poden formar part d'un Govern que assisteixi a una taula de diàleg amb l'Estat quan no hi ha ningú a l'altre costat que vulgui "trobar una solució democràtica al conflicte". Per això, aposten per un "embat democràtic per a l'autodeterminació".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor