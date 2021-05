ERC descarta que hi hagi consellers dels Comuns i la CUP en el Govern

El vicepresident general de Comunicació d'ERC i diputat al Parlament, Sergi Sabrià, ha descartat per ara que el Govern tingui consellers dels Comuns i de la CUP. "Tampoc dic que seran tots d'ERC. Esperem que hi hagi molta gent independent i de prestigi que se sumi al projecte", ha precisat aquest matí en una entrevista a RAC 1. Unes declaracions que arriben just després que Junts hagi avisat els republicans que no cediran "gratuïtament" els seus vots Malgrat tot, sí que ha deixat la porta oberta a reforçar el Govern després de la investidura amb les formacions que els hagin donat suport. "Un cop arrenqui legislatura, estem oberts a parlar amb tothom per reforçar el Govern i que la majoria parlamentària agafi força al Govern, és una possibilitat", ha afegit.El responsable negociador d'ERC considera que d'ara fins al 26 de maig s'ha de parlar només de la forma d'aquest Govern "en minoria". Sabrià es mostra convençut que Junts són "gent de paraula" i mantindran l'oferta de facilitar un Govern en solitari. "No podríem entendre que JxCat no complís la seva paraula, es van comprometre que en cap cas s'anés a eleccions", ha insistit, alhora que avança que ERC "intentarà adaptar-se".Segons Sabrià, les negociacions per fer una coalició "s'han acabat" perquè després de setmanes de reunions en què encara hi ha "enormes diferències". "No podem anar a eleccions", ha remarcat assenyalant que no aniran a buscar els vots del PSC.El vicesecretari general de Comunicació d'ERC i diputat al Parlament també ha volgut demanar disculpes per "no haver estat capaços d'arribar a un acord més ràpid" i ha afegit que els republicans han estat "moltes vegades el petit que ha hagut de donar suport al candidat de JxCat i sempre l'ha tingut". "Hi ha alguna cosa que grinyola", ha dit.Pel republicà, la roda de premsa de Junts de divendres afirmant que l'acord era imminent és un "moviment tàctic per guanyar posició de força" per part de Junts "per enfortir-se". "El 'ja estàvem' no s'adequa a la realitat perquè mai agafa forma", ha dit.En aquest sentit, Sabrià ha explicat que divendres ho "activen tot" per tancar l'acord i, si Jordi Sànchez no podia, creu que "era fàcil" delegar en l'equip negociador per "tancar els serrells". "Però no hi som, la situació és la mateixa de les últimes setmanes", conclou.

