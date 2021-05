Alerten d'una nova modalitat d'estafa a través de Bizum

Agents del Grup de Delictes Tecnològics de la Policia Judicial de La Rioja han alertat d'un nou tipus d'estafa a través de Bizum. La immediatesa i senzillesa que proporciona el sistema a l'hora de fer pagaments són, alhora, els seus punts dèbils que l'han portat a ser el centre d'una diana de fraus.En només tres segons podem enviar diners a qualsevol contacte. Si la quantitat a transferir és petita o el contacte és habitual no és necessari autoritzar la transacció amb cap pin o clau extra. Però en el cas de grans quantitats, Bizum envia un missatge amb un codi que l'interessat ha d'introduir per poder tancar l'operació.Sí que és cert que Bizum té limitacions pel que fa a la quantitat màxima que es pot enviar cada dia, que és de 1.000 euros, i també a la de rebuda, que ascendeix fins als 2.000 euros. Però precisament la rapidesa dels enviaments de petites quantitats és el que ha portat Bizum a ser una eina clau en diferents modalitats d'estafa.La darrera és la denunciada aquesta setmana a La Rioja. Com funciona? Un suposat comprador, en aquest cas era d'un vehicle, es va posar en contacte amb el venedor per manifestar-li el seu interès en la compra. Posteriorment, el comprador li indica que pagarà "en concepte de reserva" la quantitat de 400 euros mitjançant Bizum i el venedor accepta el procediment.Això no obstant, l'estafador, en lloc d'efectuar el pagament, envia una sol·licitud de cobro amb l'objectiu que la seva víctima sigui qui realment envia l'import. Sense ser-ne conscient, el venedor accepta el pagament i és ell qui transfereix la quantitat de 400 euros al fals comprador.Així doncs, gràcies a la immediatesa i rapidesa que proporciona el sistema, i la confiança que la societat ha agafat amb el telèfon mòbil, en un minut podem perdre una quantitat de diners sense gairebé adonar-nos-en.

