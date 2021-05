Junts avisa Aragonès que no cedirà «gratuïtament» els vots per a la investidura

Elsa Artadi, diputada i negociadora de Junts, ha assegurat aquest diumenge al programa El Suplement de Catalunya Ràdio que el seu partit no s’ha "aixecat" de cap taula amb ERC i reclama als republicans que "torni" a asseure’s. Lamenta que els d’Aragonès hagin volgut "negociar a través dels mitjans", després que aquest dissabte el líder republicà anunciés la seva voluntat de governar en solitari, però comptant amb els vots de Junts (a més dels comuns i la CUP) per fer-ho possible."Si ara ERC vol passar d’un acord de legislatura a només un acord d’investidura, s’ha de negociar i aquesta entesa ha de passar per les bases. En cap cas hem dit que regalarem els vots gratis a Aragonès", ha avisat Artadi i insisteix que per donar suport als republicans primer hauran de conèixer la seva proposta. La diputada de Junts també ha explicat que divendres va ser "materialment impossible" una trobada entre Jordi Sànchez i el presidenciable d’ERC i sosté que no era una cita decisiva.L'advertència d'Artadi sobre qu e no vendran barats els seus vots, xoca amb les declaracions del secretari general de Junts, Jordi Sànchez, fetes fa unes setmanes a La Vanguardia on obria la porta a facilitar la investidura d'Aragonès en solitari. De fet, en declaracions aquest mateix diumenge a Catalunya Ràdio, la portaveu d'ERC i membre de l'equip negociador, Marta Vilalta, ha assegurat que la decisió de governar en solitari és "definitiva" i ha assenyalat que comptava amb els 32 escons de Junts."Dels 74 diputats independentistes, comptem amb tots", ha apuntat Vilalta. La proposta és desbloquejar la investidura, formar Govern i, després, incorporar altres formacions (Junts i, potser més endavant, la CUP) a l’executiu.Per la seva banda, els comuns tornen a estendre la mà a ERC per fer un executiu d'esquerres i aquest diumenge matí la líder del partit, Jéssica Albiach, ha celebrat als micròfons de Catalunya Ràdio que ERC s’hagi “emancipat” de Junts, i ha avançat que en els pròxims dies negociaran amb Pere Aragonès la seva investidura. Preguntada sobre si entrarien al Govern, ha assenyalat que és “millor” per Catalunya que l’executiu tingui el suport de 50 escons (ERC, la CUP i els comuns) que no pas de 33, que són els que tenen en solitari els republicans.

