L'Espanyol torna a Primera per la via ràpida

El RCD Espanyol ha confirmat el seu retorn a la Lliga Santander tot just deu mesos després del descens a Segona gràcies a l'empat aconseguit aquest dissabte davant el Reial Saragossa (0-0), a falta de quatre jornades per finalitzar el campionat.L'equip de Vicente Moreno ha estat el clar dominador de la categoria i ha fet bons tots els pronòstics que el catalogaven com el gran favorit per ascendir a Primera. Aquest dissabte, després d'empatar a La Romareda i amb l'ensopegada de l'Almeria, l'Espanyol ha aconseguit 12 punts d'avantatge -més el golaverage a favor- sobre els andalusos, quan en queden 12 per disputar.Els blanc i blaus no han necessitat el seu pitxitxi, Raúl de Tomás, que no ha jugat per haver donat positiu en coronavirus però ha estat una de les claus de la temporada. L'ex del Rayo és el màxim golejador de la categoria amb 22 dianes.El xiulet final ha estat una explosió de felicitat per als catalans, que han acumulat 16 jornades sense perdre i set victòries en els nou últims partits, xifres d'un equip campió que han tingut premi a falta gairebé un mes per finalitzar la Lliga.

