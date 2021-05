Paluzie denuncia que «un sector de l'independentisme contribueix a deslegitimar la via unilateral»

"Complim totes les condicions per impulsar la via unilateral i una part de l'independentisme contribueix a deslegitimar-ho". Ho ha denunciat aquest dissabte la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, en la cloenda del congrés d'independències unilaterals que ha organitzat l'entitat durant dos dies, en plena negociació per conformar Govern i amb el debat obert sobre l'estratègia que ha d'emprendre el procés en l'actual etapa.Paluzie ha subratllat que el país es troba en un "camí sense retorn" i, malgrat això, alguns sectors de l'independentisme volen fer marxa enrere. "Volen tornar allà on érem abans del 2010, demanant concessions a l'Estat", ha recriminat, sense citar ningú en concret i afegint que es corre el risc de "perdre una generació". "Les oportunitats passen i la crisi econòmica o la pandèmia no poden ser una excusa per aparcar el procés, sinó tot el contrari", ha asseverat.La presidenta de l'ANC ha alertat també que "l'Estat aprofita les apel·lacions al diàleg per intensificar la repressió" i ha avisat que la independència no arribarà per un procés "de la llei a la llei, sinó per la ruptura democràtica, amb costos durant la transició que cal preparar", tot i que quedaran curts, ha assegurat, en comparació amb el que aportarà la independència a mitjà termini.En aquest sentit, ha instat a no "permetre que es digui que la independència no és legítima" i ha reclamat mobilitzar de nou la societat civil, ocupar espais de poder que el 2017 estaven poc treballats, assolir "victòries per aconseguir moral de poder" i, a nivell internacional, denunciar la repressió i intensificar contactes. "Per incòmodes que siguem, l'ANC no podem deixar d'exigir que els polítics compleixin el mandat de la ciutadania", ha asseverat.Paluzie també ha opinat que "serà contraproduent fer veure que la Generalitat pot prendre decisions en matèria de fons europeus, perquè serà en contra dels interessos de les pimes i la societat", atès que seran gestionats de forma centralitzada des de Madrid. Ho ha assegurat a preguntes dels espectadors d'un acte en què, junt amb Joana Pujol, coordinadora de la Comissió d’Incidència Internacional de l’ANC, i moderats pel periodista deRoger Tugas han detallat les conclusions del congrés d'independències unilaterals.En la sessió inaugural, es va posar el focus en la independència de les repúbliques bàltiques i Eslovènia, amb la participació del ministre d'exteriors eslovè durant aquell període, Dimitrij Rupel, l'exdiputat letó i exalcalde de Valka Vents Armands Krauklis i l'exdiputat estonià i organitzador de la via bàltica Ülo Laanoja. En els grups de treball posteriors, en format tancat, es van omplir totes les places per tractar aspectes com la qüestió monetària, l'estratègia d'internacionalitazació, la seguretat i defensa, els processos constituents, o la desobediència civil i el control del territori.

