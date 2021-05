Mor un matrimoni en un atropellament doble a Roses

Un home i una dona han mort en un doble atropellament aquest dissabte a Roses. Els fets han passat pels volts de les tres de la tarda a la Ronda Ferran Cufí -coneguda com la ronda de circumval·lació-.El matrimoni, de nacionalitat francesa, creuava per un pas de vianants quan un conductor els ha atropellat. Segons fonts consultades per l'ACN, un vehicle s'ha aturat perquè el matrimoni creués i el conductor implicat s'hauria col·locat en un carril paral·lel per avançar i no ha pogut evitar el xoc. Es tracta d'una carretera amb tres carrils, dos de sortida i un d'entrada.La dona, de 68 anys, ha mort a l'acte i l'home una hora i mitja després, com a conseqüència de les ferides provocades pel xoc. El lloc on ha passat és una carretera amb tres carrils, dos de sortida i un d'entrada.El detingut és un veí de Figueres de 40 anys que ha donat positiu en el test d'alcoholèmia i negatiu en el de drogues. De moment, l'arrestat ha quedat custodiat per la Policia Local de Roses i s'espera que demà passi a disposició judicial a Figueres, per respondre d'un doble homicidi imprudent.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor