UE Siurana, el club de 4a Catalana que ha revolucionat Twitter en dues setmanes

Nova jornada, juguem com sempre i perdem com sempre. Siurana 0-3 Agullana al municipal. Endavant amb l’1x1 que tots esperaveu amb candeletes: — UE Siurana (@uesiurana) May 2, 2021

Avui Catalunya estarà pendent d’un únic partit. Tots pendents de Messi. El de can Messi. A les 7 de la tarda juguem al camp del @fcsantpere. — UE Siurana (@uesiurana) May 8, 2021

La Unió Esportiva Siurana és un club de futbol del municipi de Siurana d'Empordà, a l'Alt Empordà, que juga a la 4a Divisió Catalana. Els seus resultats esportius no són gaire positius -de 7 partits disputats, n'han guanyat només un i n'han empatat un altre-, però són uns autèntics triomfadors a les xarxes socials: el seu compte de Twitter ha arribat als 9.800 seguidors en dues setmanesCom ha aconseguit un club de l'última divisió de la competició catalana tenir aquest volum de seguidors a les xarxes, tenint en compte que el cens de la localitat de Siurana era de 171 persones l'any 2020 i que només han fet 49 tuits des que van obrir el compte?El seu secret és el bon humor i uns divertits 1x1 que fan després de cada partit fan l'anàlisi del joc dels jugadors i de l'entrenador. Per exemple, en l'últim partit disputat contra l'Agullana, el Siurana afirma que "juguem com sempre, perdem com sempre".Entre d'altres, dediquen comentaris als seus jugadors: "Tenim un porter que juga de porter, però no hem d'oblidar que és un porter de 4a". D'un altre afirmen que "ha fingit una lesió al gluti per estalviar-se el bany que ens estaven fotent i ha aconseguit que el canviessin al minut 60", o, d'un altre, que "només juga perquè és el fill de l'entrenador".Uns 1x1 que recorden als que van portar els presentadors de La Sotana a la fama, carregats d'humor i ironia. De fet, el programa va dedicar la seva secció Informe Vidal al compte de Twitter del Siurana.L'última piulada ha estat aquest matí, quan han comparat un dels seus jugadors amb Messi alhora que anunciaven el partit que juguen aquest vespre. Els siuranencs s'enfronten amb el CF Sant Pere Pescador, que ara mateix és quart al grup 30 de la 4a Catalana.

