Els carrers de Girona s'omplen de visitants per la 65a mostra del Temps de Flors

Visitants al Temps de Flors de Girona aquesta tarda Foto: Gerard Vilà - ACN

Acte d'homenatge a Josep Tarrés al Temps de flors de Girona Foto: Gerard Vilà - ACN

Els carrers de Girona s'han tornat a omplir de visitants en la 65a edició de Temps de Flors. De fet, l'Ajuntament ha hagut de tancar els accessos al Barri Vell durant una estona, després que s'arribés al màxim aforament establert de persones que visiten la mostra, fixat en 10.000. La mesura s'ha pres per tal d'evitar la propagació del virus i grans aglomeracions a la zona de la ciutat on es concentren bona part de les exposicions.El bon temps ha fet que moltes persones s'acostin a Girona a passejar i veure els 90 muntatges que es presenten en aquesta 65a edició. Aquests muntatges s'han distribuït en 85 espais diferents, tots a l'aire lliure. Totes les propostes interiors, que s'exhibien principalment al Barri Vell, enguany no s'han muntat.Per primer cop, la mostra s'obre a més barris de la ciutat (en concret, a nou). L'itinerari pel Barri Vell i els seus entorns (Mercadal i Sant Daniel) concentra fins a 62 dels espais. La resta es reparteixen entre Fontajau, Germans Sàbat i Taialà (aquí n'hi ha quatre); la zona de Sant Narcís, Santa Eugènia i Can Gibert del Pla (sis més) i, per últim, el recorregut que abraça l'Eixample, la Devesa, el Pla de Palau i Montilivi (on hi ha els onze restants).Des de l'organització consideren que el d'avui ha estat un èxit de públic. I, de fet, els passejants que s'hi han apropat han mostrat la seva satisfacció de poder tornar a "una relativa normalitat" després d'un any complicat. A més, l'inici de la mostra coincideix amb la fi de l'estat d'alarma.El tret de sortida l'ha donat l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, des dels Jardins dels Alemanys on s'ha homenatjat Josep Tarrés, un dels fundadors de Temps de Flors i que va morir fa poques setmanes. En l'acte, que ha substituït el tradicional pregó, s'han alguns textos en record de Tarrés. La presidenta del Parlament, Larua Borràs, i el conseller d'Empresa, Ramon Tremosa, i altres diputats han fet acte de presència aquest acte inaugural.Al final de l’acte, els assistents s’han endut una de les 91 flors blanques - l'edat que tenia Josep Tarrés quan va morir -, i les autoritats han fet un recorregut pels diferents espais de Temps de Flors.

