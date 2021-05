La CUP manté vigent l'acord amb ERC, però insisteix en la necessitat d'un «compromís de tot l'independentisme»

La CUP ha reaccionat a la nova 'picabaralla' entre ERC i Junts assegurant que manté vigent l'acord amb la formació republicana però insistint en la necessitat "d'un compromís de tot l'independentisme". "És incomprensible la situació que s'està vivint. No és una bona notícia i comprenem que molta gent no ho entengui", ha reconegut a l'ACN la diputada de la CUP Eulàlia Reguant, que ha recordat que les dues prioritats de la legislatura passen per donar una resposta a la crisi i que l'independentisme "recuperi la iniciativa". "Portem setmanes treballant amb Junts i ERC. Cal posar, però per damunt els interessos col·lectius als interessos de partit perquè és així com es dona validesa al 52% de vot independentista", ha recordat Reguant."És preocupant que davant d'aquesta urgència, ERC i JxCat traslladin missatges de caràcter partidista. Això no respon a la voluntat de la majoria de la població", ha criticat la diputada de la CUP, que ha reclamat explicacions a les dues formacions. "Crec que el que ha passat avui ho han d'explicar més i millor Junts i ERC", ha reiterat Reguant. "Creiem que calen propostes polítiques que reverteixin la situació de crisi, que posin les bases d'un nou país i que facilitin la recuperació de la iniciativa de l'independentisme. En això treballem i exigim a la resta de partits que també ho facin", ha recalcat la diputada de la CUP, que ha alertat que amb el resultat de les eleccions a Madrid i la resposta de la Moncloa "està més clar que mai que no hi haurà negociació amb l'Estat"."No arriba ni arribarà mai. És indispensable, per tant, una proposta consensuada de l'independentisme de confrontació democràtica", ha apuntat Reguant. "La nit del 14-F vam dir que ens posaríem a parlar amb les forces independentistes d'acord amb propostes polítiques concretes. I durant aquestes setmanes hem treballat en això i hem aconseguit bastir un acord de mínims per investir el candidat d'ERC", ha assenyalat la diputada de la CUP. "Això segueix estant sobre la taula. I ara el problema no està en l'acord sinó en la capacitat de l'independentisme de conjurar-se per avançar en aquesta confrontació democràtica amb l'Estat", ha conclòs Reguant.

