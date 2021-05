Albiach s'obre a un executiu progressista i demana a ERC que abandoni un govern de «resignació» amb Junts

La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, allarga la mà al coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, per formar un executiu progressista. Des de Sant Feliu de Llobregat, la líder dels comuns ha demanat a ERC que abandoni la idea de formar "un govern de resignació" amb JxCat.Albiach ha reiterat que els projectes de la seva formació són "incompatibles" amb Junts perquè volen una Generalitat "tutelada pel Consell per la República" i "convertir Catalunya en una Andorra del sud". "El que no acabem d'entendre és perquè Aragonès vol insistir amb un govern amb JxCat perquè les relacions entre els dos partits no permeten tenir un govern fort i cohesionat com necessitem en aquesta situació de pandèmia i de crisi social i econòmica.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor