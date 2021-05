Boris Johnson rebutja un segon referèndum d'independència a Escòcia

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha dit que seria "irresponsable i temerari" celebrar un segon referèndum d'independència a Escòcia. L'actual líder i presidenta del Scottish National Party (SNP), Nicola Sturgeon, ha assegurat que mantindrà aquesta segona votació, hi hagi pacte o no amb Londres, tal com recull The Guardian De fet, Sturgeon ja ha advertit a Johnson que "hauria d'anar als tribunals" si volia aturar el seu nou govern, que vol introduir una nova legislació per fer el segon referèndum d'independència "quan sigui el moment oportú" i si aconsegueix la majoria després de les eleccions d'aquest dijous.Aquest divendres, primer dia de recompte, l'SNP tenia 39 escons, els demòcrates liberals quatre, els conservadors tres i els laboralistes dos.L'SNP, doncs, serà el partit líder després de les eleccions, però encara no està clar si aconseguirà la majoria directa de 65 escons, una possibilitat que el líder adjunt dels nacionalistes, John Swinney, reconeix que seria "molt, molt difícil". Tot i això, Swinney s'ha mostrat convençut que hi haurà "una majoria de persones compromeses amb la celebració d'un referèndum d'independència sobre el futur d'Escòcia".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor