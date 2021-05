David Fernàndez: «El 52% del vot independentista no legitima la unilateralitat»

L'exdiputat de la CUP David Fernàndez ha dit aquest matí en una entrevista ade Catalunya Ràdio que "el 52% del vot independentista no legitima la unilateralitat". El cupaire ha considerat que els resultats de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya són clau per acabar amb la repressió cap a l'independentisme.Repreguntat per si la victòria legitima la unilateralitat, Fernàndez ha estat franc: "No, ni de bon tros. És un esglaó més en el camí per avançar cap a la plena autodeterminació". Per a ell, els resultats obtinguts el 14-F representen un "canvi històric" en el sobiranisme que, explica, "gira cap a l'esquerra".Fernàndez també considera que la victòria independentista és una derrota per al bloc unionista, ja que creu que és "un missatge clar que 3.250 persones represaliades, exilis i presons no han pogut amb un bloc històric i democràtic que reclama la plena sobirania d'aquest país". Això no obstant, l'exdiputat cupaire pensa que els resultats no es poden tractar com una DUI per dos motius: baixa participació electoral i perquè el "sobiranisme" no va plantejar unes eleccions "refrendaries o plebiscitàries".

