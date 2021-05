Illa acusa Aragonès d'un «nou fracàs» i li demana fer un pas al costat per fer possible un «govern d'esquerres»

El guanyador de les eleccions catalanes, Salvador Illa, ha reaccionat a l'anunci d'ERC de governar en minoria amb un missatge clar: "Senyor Aragonès, un nou fracàs; faci's a un costat, accepti la realitat i deixi que hi hagi un govern d'esquerres". El candidat a president de la Generalitat pel PSC, ha afirmat que Catalunya "no necessita un govern afeblit" sinó "anar a l'ofensiva" perquè Catalunya té "energia, ganes i capacitat".Ho ha dit durant la commemoració del Dia d'Europa al Casal Socialista Joan Reventós de Barcelona on també ha defensat un "model d'Espanya diversa, plural i una Europa coordinada i unida i més federal". També hi ha participat el ministre de Política Territorial i Funció Pública, Miquel Iceta, entre d'altres.

