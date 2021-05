Demostren la innocència d'un home quatre anys després de ser executat a Arkansas

Les proves d'ADN trobades en una arma homicida i la camisa amb què la van embolcallar han demostrat la innocència d'un home que va ser executat a Arkansas per injecció letal l'any 2017, segons informa el The New York Times Ledell Lee va passar 22 anys a la presó acusat de l'assassinat d'una noia l'any 1993, però sempre va defensar que mai havia comès el crim. Durant tots els anys que Lee va romandre a la presó els seus advocats van sol·licitar proves d'ADN, però fins quatre anys després de la seva execució no es van aconseguir.Ara, s'ha demostrat que les proves que s'han trobat apunten a una altre home, encara sense identificar.La família de Ledell Lee troba "incomprensible" que fos condemnat a mort sense tenir totes les proves ni s'investigués l'arma del crim, un pal. La germana de Lee, Patricia Young, ha estat lluitant contra tot per tal de netejar el nom del seu germà i demostrar que no va ser responsable de l'assassinat, i finalment ho ha aconseguit.Ara, la família espera que l'ADN permeti trobar el culpable, i diuen que estan "contents" per haver aportat aquestes noves dades a la base nacional d'ADN.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor