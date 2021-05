Ofereixen 100.000 euros a l'any per viure en una illa privada a les Bahames

La crisi de la Covid-19 ens ha afectat a tots els nivells. Fa més d'un any que la possibilitat de viatjar s'ha vist estroncada per totes les limitacions de mobilitat que s'han implantat arreu per poder contenir el virus i la població està esgotada. És un moment de canvis i Polo & Tweed han publicat una oferta de feina de luxe.Ofereixen 100.000 euros a l'any a una parella que s'encarregui de cuidar l'illa privada d'una família a les Bahames. La seva feina consistiria a mantenir les diferents cases que hi tenen, és a dir, encarregar-se de les tasques de neteja, fer els llits i ordenar els habitatges, entre d'altres. I, en algunes ocasions, també s'hauria de fer de xofer privat de la família.La feina es desenvoluparia de dilluns a divendres, amb la majoria de caps de setmana lliures, de vuit del matí a cinc de la tarda. Això no obstant, l'oferta demana que la parella que hi apliqui tingui flexibilitat per treballar ocasionalment alguns caps de setmana o vespres sempre que s'hagi parlat en antelació i amb un pagament extra.Segons l'oferta publicada, la parella seleccionada per aquest lloc de treball, a més de rebre el sou anual de gairebé 100.000 euros, també tindran atenció sanitària i dental gratuïta i un cotxe de treball. Com a requisit a tenir en compte, és imprescindible tenir un bon nivell d'anglès, carnet de conduir i permís per poder treballar als Estats Units.

