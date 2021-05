Pimec reclama un canvi de model en els peatges de la xarxa viària catalana

Pimec ha insistit en un canvi de model en els peatges de la xarxa viària catalana, ja que considera que l'actual és "incoherent". La patronal catalana aposta per un model independent de la titularitat de la infraestructura, amb un sistema tarifari flexible, compatible amb l'eurovinyeta i que –en l'accés a les àrees metropolitanes- es podria integrar com un element de la T-Mobilitat. "La infraestructura ha de tenir en compte els avenços tecnològics i s'ha de pagar i mantenir a partir d'un peatge finalista del seu ús. De manera que, qui més l'usa, més paga", ha apuntat el president de Pimec-Logística, Ignasi Sayol, que també ha parlat d'evitar un sistema que només cobreixi les necessitats financeres "a curt termini"."El peatge podria tenir dos nivells, d'una banda la xarxa bàsica d'alta capacitat i, d'altra banda l'accés a les urbs, encara que en l'àmbit tecnològic es puguin integrar els dos àmbits", ha explicat Sayol. En relació amb la xarxa viària d'alta capacitat, el president de Pimec Logística ha detallat que ha de ser compatible amb l'eurovinyeta i prioritzar els usos empresarials enfront del vehicle privat, sobretot si es vol consolidar Catalunya com a plataforma logística del sud d'Europa.En aquest sentit, Sayol creu que s'ha d'estructurar a partir del pagament per ús i ha de tenir en compte els següents paràmetres: disponibilitat (infraestructures existents i planificacions futures); distància recorreguda (manteniment de la infraestructura existent); externalitats (contaminació, congestió, accidents); i horaris per regular la mobilitat. Sobre l'accés a les àrees metropolitanes, a més dels punts que fan referència a la xarxa d’alta capacitat, el president de Pimec Logística ha recordat que "els peatges han de tenir en compte el model de mobilitat i el transport públic, la regulació del trànsit, i es podrien integrar com un element de la T-Mobilitat"."Aquest model seria incompatible amb el model imperant al conjunt de l'estat espanyol", ha reconegut Sayol. "Si a Catalunya s'implementa amb les característiques descrites i a l'Estat no, estaríem pagant les infraestructures catalanes a partir dels peatges i les espanyoles a partir d'impostos", ha alertat el president de Pimec Logística. "Per això, apostem per pactar algun tipus de disposició addicional pel que fa al finançament d'aquestes infraestructures", ha conclòs Sayol.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor