La UE retira un colorant que s'utilitza en xiclets i dolços perquè podria ser cancerigen

L'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària s'ha pronunciat a favor de retirar el colorant E71 de la llista d'additius segurs per a la ingesta humana, ja que no es pot "excloure el risc de genotoxicitat pel consum de partícules de diòxid de titani", tal com ha informat LaSexta L'E71 ja es va prohibir a França l'any 2020, i ara la Comissió Europea demana als estats membre de la UE que facin el mateix.El diòxid de titani és una substància de color blanc, molt comú a la naturalesa, que es fa servir en tota mena de productes quotidians: pàstics, pintures, protectors solars, dentífrics i fàrmacs. És un pigment que es fa servir especialment per donar brillantor als productes, ja que reflecteix molt bé la llum, i té propietats aïllants. En la indústria de l'alimentació es denomina E71, i es fa servir com a colorant habitual de molts productes des de fa més de 50 anys per donar-los un color blanc brillant.Ara, l'Autoritat Europea de Seguretat Alimentària alerten que les partícules de diòxid de titani, tot i que l'absorció és baixa, es poden acumular a l'organisme, i no s'han pogut establir els nivells d'ingesta segura.Per la seva banda, l'Agència Internacional per la Investigació contra el Càncer de l'Organització Mundial de la Salut ja havia indicat que el diòxid de titani és "possiblement" cancerígen per als humans. Entre d'altres, el colorant es troba en nombrosos productes dolços, com algunes gominoles, xocolatines, pastissos i pastisseria.

