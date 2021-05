Canvi dràstic de Whatsapp amb la seva nova política de condicions i privacitat

S'apropa el dia en què WhatsApp canvia la seva política de condicions i privacitat . Finalment, la companyia ha decidit fer marxa enrere i mantenir el compte d'aquells usuaris que no l'acceptin sense aplicar-los limitacions ni eliminar-les.Així doncs, a diferència del que havien dit fins ara, tots els usuaris podran rebre trucades i notificacions i també enviar i llegir missatges des de l'aplicació. Les noves condicions, per tant, es podran acceptar després del 15 de maig.WhatsApp ha enviat notificacions als seus usuaris durant els darrers mesos per informar-los d'aquest canvi. La nova política s'ha elaborat per les noves maneres de xatejar amb empreses i de fer compres des de converses de l'aplicatiu. Segons la tecnològica, aquestes polítiques "són totalment opcionals", però han resultat polèmiques per a molts usuaris.Els usuaris ja podrien utilitzar l'aplicació per comunicar-se amb empreses presents a WhatsApp Business i adquirir productes. Amb les últimes novetats, les empreses tindran serveis de pagaments, però no els usuaris, que seguiran utilitzant el servei de forma gratuïta.

