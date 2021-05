Neymar renovarà amb el PSG fins al 2025

.@PSG_English is delighted to announce that @neymarjr has signed a contract extension for a further three seasons until 30 June 2025.



Neymar finalment renovarà amb el PSG, però no serà fins al 2026 com havia informat L'Equipe, sino fins al 2025. Un anunci que, en cas que el jugador compleixi tot el contracte, suposaria descartar definitivament una possible tornada al Barça.Segons el rotatiu francès, ja fa dies que el PSG i Neymar negocien les condicions del seu contracte, que se signarà aquesta mateixa tarda. Amb això, el brasiler acabarà jugant nou temporades al PSG, fins que tingui 34 anys.Neymar va marxar del Barça l'any 2017, després de pagar una clàusula de rescissió de 222 milions d'euros. Una sortida envoltada de polèmica que ha fet que quan s'hagi plantejat una possible tornada del brasiler, l'afició culer s'hagi dividit entre aquells que volen que torni per la seva qualitat futbolística i aquells que no ho volen per la "traïció" que va suposar la seva marxa.

