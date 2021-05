Anna Erra, escollida presidenta del consell nacional de Junts

El consell nacional de Junts ja té presidenta. Es tracta d' Anna Erra , alcaldessa de Vic i diputada al Parlament, que també ocupa una de les vicepresidències de la formació al costat de Jordi Turull, Josep Rius i Elsa Artadi. Erra ha rebut el 72% dels suports de la militància en una votació en la qual era l'única aspirant. El consell nacional de Junts serà el principal òrgan entre congressos i es posarà en marxa definitivament en els propers mesos. En formaran part els membres de la direcció i els càrrecs electes, però també els representants territorials. Serà l'encarregat d'avalar les principals decisions i de fiscalitzar les tasques de la cúpula, liderada per Jordi Sànchez i Carles Puigdemont.Pel que fa a la segona votació inclosa dins del congrés extraordinari de Junts, que en un inici s'havia de fer pels volts de Sant Jordi però que finalment va ser desplaçat al segon cap de setmana de maig, Josep Pagès s'ha imposat a Nereida Edo a l'hora d'assumir el càrrec de defensor de la militància. Ha obtingut el 64% dels vots amb menys d'un 30% de participació en aquesta tria concreta. El cens per al conclave ha estat de 6.424 afiliats, que han pogut votar des de divendres fins aquest dissabte a les 11.30. La tria de la presidència del consell nacional i el defensor del militant és un pas més en el desplegament de Junts com a partit després de la seva fundació, el juliol de l'any passat, un cop passades les eleccions del 14 de febrer i el trencament amb el PDECat.El primer consell nacional, segons ha anunciat Quim Jubert, secretari d'afers jurídics de l'executiva i encarregat de liderar la mesa, es farà durant el mes de juny. Jubert ha estat una peça clau en la fundació de Junts, perquè va impulsar la maniobra per prendre el control de la marca de Junts per Catalunya al PDECat . A la mesa també hi han participat David Saldoni, Violant Cervera, Glòria Freixa i Irene Negre, que s'ha connectat telemàticament des de les Terres de l'Ebre. La sala de premsa de Junts s'ha convertit en un plató i els militants ho han pogut seguir des de YouTube.

