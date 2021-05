Els grans ERO de la banca destrueixen més de 54.000 llocs de treball

Els grans ERO de la banca –expedients amb més de 1.000 sortides- han destruït 54.281 llocs de treball a l'Estat durant els últims deu anys. Tenint en compte l'últim expedient anunciat per CaixaBank, l'entitat de l'estrella lidera el rànquing d'acomiadaments, amb un total de 14.414 sortides.Si es resten les 500 recol·locacions proposades pel banc, el grup es manté al capdavant de la llista, lluny de les 7.895 sortides al Santander, que ocupa la segona posició.La recentment absorbida Bankia tanca el podi, amb 6.500 acomiadaments entre 2013 i 2018, mentre que el BBVA –que no feia un ajustament de plantilla des de la integració d'Unnim el 2012- ocupa la quarta posició, amb 5.018 sortides. El Sabadell, per la seva part, suma 3.018 sortides.Més enllà de les entitats en actiu també destaquen expedients com el que van signar Caja Madrid i els seus socis –Bancaja i les caixes Insular de Canarias, Ávila, Rioja, Segovia i Laietana- l'any 2010, amb 4.000 sortides, o la reestructuració del Popular l'any 2016, que va comportar la marxa de 2.592 empleats. També van superar els 2.000 acomiadaments en entitats com CajAstur, actualment integrada a Liberbank (2.200 sortides) i CatalunyaCaixa, que forma part del BBVA (2.153 acomiadaments).No obstant això, en la suma no es tenen en compte els ERO de menys de 1.000 empleats. La xifra d'afectats total, doncs, és encara més gran. Segons les dades més actualitzades del Banc d'Espanya, el sector bancari va perdre més de 82.000 llocs de treball a tot l'Estat entre 2010 i 2019, passant dels 263.715 empleats als 181.575. Si tan sols se sumen els dos grans ERO efectuats el 2020 –els 1.800 treballadors del Sabadell i els 3.572 del Santander- i les reestructuracions al BBVA i CaixaBank, la destrucció de llocs de treball s'acosta als 100.000.De moment, el 2021 se situa com el segon pitjor any pel que fa a la disminució de l'ocupació, amb 12.091 empleats menys (és la suma dels ERO al BBVA i CaixaBank). Malgrat tot, encara resta conèixer l'impacte d'altres operacions com Unicaja i Liberbank, que aquesta setmana ja ha notificat a la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) la seva fusió.Fins ara, l'any negre per als treballadors de la banca era el 2013. Durant aquell exercici van tenir llocs fins a cinc expedients que van afectar a més de 1.000 empleats, una xifra que no s'ha tornat a repetir. Els van protagonitzar Bankia, Nova CaixaGalicia, CaixaBank, CatalunyaCaixa i la suma d'Unicaja, Caja Duero, Caja España i CEISS. També destaca l'any 2010, amb quatre ERO diferents i 8.479 llocs de treball destruïts, i els últims dos exercicis, on s'han presentat expedients més intensos.Els dos grans ERO de 2020 van afectar 5.372 empleats, dels quals 3.571 corresponen al Santander i 1.800 al Sabadell. Pel que fa al 2019, el nombre de treballadors afectats va ser de 5.246, repartits entre 3.223 del Santander i 2.023 de CaixaBank.

