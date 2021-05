Les restriccions dupliquen les urgències en salut mental entre adolescents

Altres notícies que et poden interessar

Restriccions i confinaments han tingut impacte en la salut mental , sobretot dels adolescents., les restriccions per la Covid-19 hande salut mental en adolescents. Això s'ha notat principalment en l'augment deAquestes dades s'han avaluat durant el primer trimestre d'enguany en comparació al mateix període del 2020. Els especialistes ho atribueixen a l'impacte que les restriccions de la covid han tingut en els joves, els quals s'han sotmès a diversos factors d'estrès durant l'últim any.Això, afegit a què ha disminuït l'accés a "pilars bàsics" que regulen la conducta –com l'escola i les relacions socials-, ha fet debutar nombrosos trastorns mentals, segons ha destacat la cap de l'Àrea de Salut Mental de SJD, Montse Dolz.Els trastorns alimentaris i els intents autolesius han estat les urgències que més han crescut. Per frenar l'augment, els experts reclamen reforçar la prevenció.L'experta admet que a ningú li agrada el malestar, i durant aquest temps tots ens hem sentit malament. Per això fa una crida a normalitzar-ho: aprendre a tolerar que no sempre hem d'estar feliços 100% i aprendre noves maneres d'afrontar les adversitats.

