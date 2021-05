On pot caure el coet xinès fora de control aquest cap de setmana?

UPDATE: Chinese Long March 5B (NORAD-ID 48275) is expected to re-enter this week - NORSS' Monte Carlo results provide a probabilistic re-entry time of approximately 0248UTC on 09/05/2021. The 2 sigma uncertainty window currently spans 595 minutes. pic.twitter.com/I5jsRWsW6F — NORSS Orbital Analyst Hive (@HiveNorss) May 7, 2021

Aquest cap de setmana es produirà un fenomen excepcional. Les restes del coet xinès Long March 5B , que estan fora de control, podrien travessar l'atmosfera terrestre en el seu camí de retorn a la Terra i impactar en qualsevol localització del planeta. L'artefacte fa trenta metres i pesa divuit tones.La situació no és alarmant, perquè hi ha una probabilitat molt baixa que impacti en zones habitades, ja que el 70% del territori està format per mars i oceans. En qualsevol cas, el govern dels Estats Units ha emès una advertència global per la pèrdua de control del mòdul de la nau llançada per la Xina a l'espai el 29 d'abril.Davant l'alarma per la caiguda del coet, en les últimes hores experts en la qüestió estan preveient les zones on podria produir-se l'impacte. És el cas del pronòstic de l'analista orbital NORSS, que marca una àrea àmplia que inclou gran part d'Amèrica, tot Àfrica i el sud d'Europa. I sí, també Catalunya (o, almenys, una part d'ella).La previsió és que el coet caigui durant la nit de dissabte o la matinada de diumenge, i els experts creuen que part de les restes del coet es cremaran en entrar en contacte amb l'atmosfera, però algunes parts de l'artefacte podrien resistir.

