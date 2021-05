Torna el Temps de Flors a Girona, enguany «a cel obert»

Girona ultima els muntatges del Temps de Flors d'enguany, el primer exclusivament en espais oberts per adaptar-se a la pandèmia. En aquesta 65ª edició la mostra inclou fins a 90 muntatges repartits en 83 espais exteriors de diferents barris de la ciutat tot i que la majoria estan concentrats al Barri Vell i al seu entorn.A les escales de la Catedral, epicentre de la mostra, els voluntaris han recreat una "riuada de gespa" que baixa pels graons i que s'ha concebut com a homenatge a totes les edicions anteriors, ja que inclou muntatges d'altres anys. "Estem molt il·lusionats, ho fem per la ciutat", explica la portaveu de l'associació Amics de les Flors, Roser Corcoy. L'esperança dels gironins és que, després que el confinament l'hagi estroncat, el 2022 la mostra pugui ser "com altres anys".Com diu el seu eslògan, 'Temps de Flors. A cel obert', la mostra d'aquest any és cent per cent exterior. No serà possible entrar als patis ni tampoc a llocs emblemàtics com els soterranis de la Catedral o els Banys Àrabs, però, des d'aquest dissabte 8 fins al dia 16, Girona s'omplirà de muntatges florals.Per evitar aglomeracions al Barri Vell, l'Ajuntament hi farà controls d'accés. Hi haurà cinc punts d'entrada i quatre de sortida, i l'aforament màxim a la zona serà de 10.000 persones. Quan se superi aquest límit, els accessos es tancaran fins que l'afluència de visitants torni a estar per sota d'aquest topall.

