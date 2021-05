VÍDEO | L'espantós (i criticat) acudit sobre els catalans a La Sexta

Aquest és el nivell https://t.co/TXaHo21B14 — Quim Monzó (@QuimMonzo) May 6, 2021

Hi ha bromes que, per molt antigues que siguin, no es deixen de fer. És el cas dels acudits sobre catalans garrepes, tal com va deixar clar el programa Zapeando de La Sexta aquest dijous.La col·laboradora de l'espai televisiu Renata Zanchi protagonitza una petita secció en la qual explica un acudit que, habitualment, és horrorós. Així -i no és la primera vegada-, va optar per fer-ne un de clàssic sobre catalans."Va d'un català que obre un calaix i hi troba una tireta i diu 'ah, que bé, una tireta... vaig a tallar-me, així l'aprofito'". La broma, dolentíssima, va generar aplaudiments entre els seus companys, amb Dani Mateo al capdavant, però no per la seva qualitat sinó amb tota la ironia del món.A les xarxes socials, l'acudit va indignar diversos usuaris però no només per la seva baixa qualitat: també per alimentar el tòpic sobre els catalans garrepes. Quim Monzó va ser un d'ells, amb una conclusió lapidària: "Aquest és el nivell".

