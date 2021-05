Lluís Marquina deixarà durant un temps el «Tot es mou»: «He demanat aturar-me»

🔴 A l'inici del programa Lluís Marquina ha informat que ha pres la decisió d'aturar-se un temps per dedicar-se a estar amb la seva família. A partir de final d'aquesta temporada, demana un permís "per fer un canvi de ritme" després de 20 anys de feina ininterrompuda a @tv3cat pic.twitter.com/h3H31PoTIr — Tot es mou (@totesmoutv3) May 7, 2021

El periodista i presentador de, abandonarà el programaa final de temporada "perquè necessita un temps per aturar-se". El membre de l'espai informatiu de tardes de la televisió pública que condueixha explicat a través de les xarxes socials i, després, en directe des del plató de televisió que necessita parar un cop acabi la temporada "després de 20 anys de feina ininterrumpuda".Marquina, que fa quatre anys que treballa al Tot es mou i ha estat responsable d'espais tan carismàtics com l', ha decidit frenar de la feina perquèi "a la canalla". Segons ha explicat ell mateix, ho ha parlat sense embuts amb la direcció de TV3 i li han permès fer aquesta aturada. Melero ha elogiat la feina de Marquina dels últims quatre anys, i entre ironies li ha demanat que "no marxi abans que acabi la temporada".

